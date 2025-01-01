Участников форума рабочей молодёжи познакомили с промышленными предприятиями Прикамья Форум проходит 2-5 июля в краевой столице Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В Перми 2-5 июля проходит XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи, собравший 400 участников из разных регионов страны. Об этом сообщает правительство Пермского края.

Гости посетили ключевые предприятия Прикамья, в том числе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где узнали о производстве экотоплива, «Сибур-Химпром», где познакомились с технологиями выпуска пластификаторов и полистирола.





Также участники побывали на заводе «Сорбент», где производятся средства индивидуальной защиты, на «ОДК-СТАР», где увидели системы управления для авиадвигателей. Гости также ознакомились с производством турбин на «Пермских моторах», инновациями в нефтедобывающих насосах на «Новомет-Пермь» и с масштабами металлургического производства на «Мотовилихинских заводах» и «Искра».





Кроме того, участники посетили «ЭР-Телеком Холдинг», «Пермский завод силикатных панелей», «Пермэнерго» и «Пермскую целлюлозно-бумажную компанию». Программа включала и посещение предприятия «Тенториум», где гостям показали единственный в мире завод, перерабатывающий все продукты пчеловодства в промышленных маcштабах.





Всероссийский форум рабочей молодёжи — платформа для обмена опытом и повышения квалификации молодых специалистов в технических профессиях. Он формирует ценность труда, развивает ответственный подход к работе, профессиональные интересы и позволяет реализовывать общественные проекты по наставничеству и преподаванию.





Организаторами форума стали Росмолодёжь.Профи, правительство Пермского края, молодёжный центр «Кристалл», агентство по делам молодёжи Пермского края и «Движение Первых».

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