На выборы губернатора заявились 11 кандидатов
Голосование за главу региона пройдёт в сентябре
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Как сообщили в Избирательной комиссии Пермского края, завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края. Свои документы на выдвижение представили 11 кандидатов.
Среди них:
— Махонин Дмитрий («Единая Россия»);
— Караваева Людмила («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
— Лучников Вячеслав («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
— Айтакова Ксения («Коммунистическая партия Российской Федерации»);
— Постников Олег («Либерально-демократической партия России»);
— Шитов Денис («Новые люди»);
— Зинин Александр (самовыдвижение);
— Гашев Максим («Партия за справедливость!»);
— Дьячков Михаил («Коммунистическая партия Коммунисты России»)
— Гилёв Егор (самовыдвижение);
— Запивалов Александр (самовыдвижение).
Сдать документы на регистрацию кандидаты должны с 25 июля до 18:00 30 июля.
Чтобы пройти регистрацию, кандидатам требуется собрать 48 подписей депутатов в свою поддержку из не менее 33 муниципалитетов. Тем, кто идёт в качестве самовыдвиженца, необходимо также представить 19 691 подпись избирателей Пермского края, до 50% которых (9845 подписей) может быть собрано через портал «Госуслуги».
Окончательный список кандидатов будет известен 8 августа. Выборы губернатора состоятся в течение трех дней, с 12 по 14 сентября.
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