В Перми сменился гендиректор медцентра «Философия красоты и здоровья» Ранее Андрей Подтетенев был главврачом клиники «Мать и дитя» в Самаре Поделиться Твитнуть

Фото: Алина Долина

В Перми в ГК «Философия красоты и здоровья» назначен новый генеральный директор. Как сообщили «Новому компаньону» в медцентре, им стал Андрей Подтетенев, бывший главврач саратовского госпиталя «Мать и дитя».

На новом посту Подтетенев будет руководить финансово-экономической деятельностью, заниматься выполнением стратегических планов, инвестпроектами, внедрять и развивать инновационные направления.





Ранее Андрей Подтетенев был главным врачом госпиталя «Мать и дитя» в Самаре, а до этого — возглавлял московский роддом ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главврача по акушерству и гинекологии в ведущих медцентрах страны.





Сообщается, что Подтетенев — выпускник Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова. В 2004 году он получил степень доктора медицинских наук по специальности «акушерство и гинекология». Более 30 лет посвятил медицине.





Напомним, экс-гендиректором ГК «Философия красоты и здоровья» была Ирина Гневашева, она управляла клиникой 20 лет. Гневашева перешла на новый пост — теперь она президент компании. В новой должности Ирина Гневашева займётся разработкой долгосрочной стратегии развития, привлечением инвестиций и развитием партнёрских программ.

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