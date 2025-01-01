«Единая Россия» наградила победителей Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив Число заявок в этом году превысило 2300, участие в голосовании за лучшие проекты приняли более 300 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Победителями конкурса, организованного сторонниками «Единой России», стали 93 проекта — федерального, регионального и местного уровней.

«В этом году масштаб конкурса заметно вырос — мы увеличили число победителей почти в девять раз. Каждый из победителей получит всестороннюю партийную поддержку. Все участники конкурса — неравнодушные люди, которые занимаются очень разными востребованными делами: помощь ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, развивают спорт, волонтёрские и патриотические направления, много заявок по направлению сохранения исторической памяти. По всем мы продолжим совместную работу», — сказал на церемонии награждения секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он напомнил, что сторонники — это институт, созданный «Единой Россией» для открытого диалога с гражданским обществом и работы с некоммерческим сектором.

«Президент России неоднократно подчёркивал важность поддержки НКО. Поэтому «Единая Россия» и сторонники помогают гражданам воплотить свои идеи через некоммерческий сектор. В народной программе этой теме отведён отдельный раздел. Реализуя инициативы из него, мы за последние несколько лет приняли важные законы для развития некоммерческих организаций. Они касаются как новых форм поддержки, так и увеличения уже действующих грантов и субсидий», — подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко добавила, что полуфиналистов определяли по итогам народного голосования на сайте сторонников. С ними работали 108 экспертов, которые помогали в оформлении заявок на конкурс Фонда президентских грантов.

«Многие из заявок выиграли и уже получили финансирование на реализацию своих идей», — рассказала она.

По словам Ольги Занко, большое количество заявок поступило по направлению сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

«Много проектов связано со специальной военной операцией. А это ещё раз подтверждает, что наше гражданское общество очень глубоко погружено в вопросы помощи участникам СВО и достижения нашей общей Победы», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Каждому победителю предоставят наставника из числа членов и сторонников «Единой России», в том числе, и депутатов Госдумы, и окажут информационную поддержку. А авторам заявок, которые вошли в список победителей конкурса гражданских инициатив, но не получили поддержку от Фонда президентских грантов, «Единая Россия» поможет воплотить идеи в жизнь, отдельно подчеркнула председатель Центрального совета сторонников «Единой России».

Среди победителей — такие проекты, как «Интерактивный лекторий «Фронтовая собака», «Доступная правовая помощь: чат-бот СВОправо», «Школа тренеров: Биатлон в школу, Биатлон ГТО, Биатлон в колледж, Аква-Биатлон», «Народный фотоальбом: Рязань в лицах и событиях (1941-1945) — связь поколений», «Сила семьи» и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Тематика представленных на конкурс проектов, как и проектов-победителей, очень разнообразна — от сохранения исторической памяти до поддержки участников СВО, и при этом актуальна, подчеркнул в завершении встречи секретарь Генсовета.

«В целом вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей — очень важны, всей страной занимаемся их решением. Президент подчёркивает, что мы должны максимально позаботиться о наших ребятах. Каждый делает это в силу своих возможностей: кто-то гуманитарную помощь собирает, кто-то её доставляет в зону СВО, кто-то — оказывает юридическую и психологическую помощь. Например, идея создания чат-бота для участников специальной военной операции — востребована в том числе потому, что туда можно будет обратиться 24 на 7. Что касается масштабирования проекта, мы в этом поможем, подключим наши региональные исполнительные комитеты», — заверил Владимир Якушев.

Он также отметил важность проектов НКО по поддержке семей с детьми, в том числе, с особенностями развития, образовательных и волонтёрских проектов, инициатив по сохранению исторической памяти.

«Они необходимы. Последние события, жёсткие санкции, проведение специальной военной операции заставили всех нас внимательнее относиться к нашей истории, исторической правде. Принципиально важно до наших детей, внуков её донести. Эта работа должна быть постоянной и системной», — заключил Владимир Якушев.

Ирек Хазиев, председатель Регионального совета сторонников «Единой России», депутат Законодательного Собрания Пермского края:

— Итоги Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив в Пермском крае подтверждают высокий уровень активности и ответственности жителей региона за решение общественных задач и сохранение своей культурной идентичности. Представленные проекты отражают разнообразие и значимость социальных и культурных инициатив, направленных на улучшение жизни в Пермском крае. Благодарю всех участников конкурса — ваша энергия и творческий подход вносят весомый вклад в развитие гражданского общества.

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