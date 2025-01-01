Алёна Бронникова Установку и модернизацию светофоров в Перми оценили в 54 млн рублей Работы будут вестись на 15 объектах Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Центр безопасности дорожного движения Пермского края выбрал подрядчиков на выполнение работ по установке и модернизации 15 светофорных объектов в Перми. По данным сайта госзакупок, всего на эти цели выделено 54 млн руб. Финансирование предусмотрено на средства субсидии.

Всего опубликовано четыре закупки — по два лота в каждой. Так, работы по модернизации предусмотрены на объектах, установленных на перекрёстках улиц 25 Октября—Швецова, Космонавта Леонова—Рязанская, Краснофлотская—Седова и Целинная—Красноуральская — за 11,5 млн руб., а также на Луначарского—Максима Горького, Луначарского—25 Октября, Луначарского—Газеты «Звезда» и Екатерининская—Газеты «Звезда» — за 20 млн руб.

Установка новых объектов запланирована на перекрёстке улиц КИМ—Соломина и на пешеходных переходах: через ул. Куфонина в районе ООТ «Красный Октябрь», через ул. Холмогорскую в районе ООТ «2-я Холмогорская», через ул. Юрша в районе дома ул. Юрша, 64. Начальная цена за лот — 14,2 млн руб. Также объекты установят на перекрёстке улиц Петропавловская—Толмачёва и на пешеходных переходах: через ул. Екатерининскую в районе перекрёстка с ул. Решетникова и через ул. Адмирала Ушакова в районе ООТ «Волгодонская». Работы оценили в 8,2 млн руб.

Состав работ включает установку светофоров со встроенным табло отсчёта обратного времени, оборудование объектов дорожным контроллером, звуковым и голосовым сопровождением и детектором транспортного потока, а также монтаж видеонаблюдения с Автоматизированной системой управления дорожным движением. Все работы необходимо выполнить до 31 октября 2025 года.

На участие по каждой закупке заявилось по три-четыре организации. Рассмотрение вторых частей заявок состоялось 4 июля. В каждой из них победителем был выбран участник, согласившийся выполнить работы по начальной (максимальной) цене. В данный момент названия организаций не раскрываются — окончательные итоги подведут 7 июля.

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