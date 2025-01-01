«ЭнергосбыТ Плюс» призывает юрлиц обновить данные о собственниках нежилых помещений Это необходимо для корректного начисления платежей Поделиться Твитнуть

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям незамедлительно информировать о смене собственников или арендаторов помещений, в которых осуществляется коммерческая деятельность.

Обновить данные можно, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) одним из следующих способов:

— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— в мобильном приложении компании;

— на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Обратная связь»;

— письмом на электронную почту perm@esplus.ru.

При необходимости можно посетить один из офисов продаж и обслуживания клиентов, которые расположены по адресам:

— г. Пермь, ул. Сибирская, 67;

— г. Березники, ул. Юбилейная, 17;

— г. Чайковский, ул. Советская, 2/6;

— г. Лысьва, ул. Смышляева, 25.

«Коммерческая деятельность предусматривает много изменений — для развития своего дела приходится приобретать и арендовать новые помещения, а после — продавать или сдавать в аренду. Важно помнить, что после каждого изменения состава собственников помещений необходимо обновлять информацию о них в базе данных ресурсоснабжающей организации. Это позволит избежать ситуации, при которой вам будет выставлен счёт за помещение, которым вы уже не владеете», — подчёркивает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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