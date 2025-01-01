«ЭнергосбыТ Плюс» призывает юрлиц обновить данные о собственниках нежилых помещений
Это необходимо для корректного начисления платежей
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям незамедлительно информировать о смене собственников или арендаторов помещений, в которых осуществляется коммерческая деятельность.
Обновить данные можно, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) одним из следующих способов:
— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
— в мобильном приложении компании;
— на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Обратная связь»;
— письмом на электронную почту perm@esplus.ru.
При необходимости можно посетить один из офисов продаж и обслуживания клиентов, которые расположены по адресам:
— г. Пермь, ул. Сибирская, 67;
— г. Березники, ул. Юбилейная, 17;
— г. Чайковский, ул. Советская, 2/6;
— г. Лысьва, ул. Смышляева, 25.
«Коммерческая деятельность предусматривает много изменений — для развития своего дела приходится приобретать и арендовать новые помещения, а после — продавать или сдавать в аренду. Важно помнить, что после каждого изменения состава собственников помещений необходимо обновлять информацию о них в базе данных ресурсоснабжающей организации. Это позволит избежать ситуации, при которой вам будет выставлен счёт за помещение, которым вы уже не владеете», — подчёркивает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.
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