Алёна Бронникова Синоптики рассказали, когда в Пермском крае ожидать жару Продолжительность антициклона составит всего несколько дней Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составил прогноз на ближайшие выходные 5 и 6 июля. В субботу на территории Прикамья ожидаются дожди — ночью небольшие, на западе, днём — повсеместно. Ветер будет западным, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха — ночью +10…+15°, днём +20…+25°.

«В воскресенье, 6 июля, влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие существенных осадков, лишь на северо-востоке выпадет небольшой дождь. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с», — сообщают эксперты.

Ночью 6 июля температура воздуха прогнозируется в районе +9…+14°, днём +14…+19°. В Перми ночью столбики термометров покажут около +11°, днём потеплеет до +17…+19°.

В понедельник ожидается очередная порция дождей, которую принесёт тыловая часть циклона. Более интенсивные осадки пройдут в северных районах. Во второй половине дня возможны грозы. Ветер будет юго-западным, 6-11 м/с. Ночью +5…+10°, днём +16…+21°.

При этом на следующей неделе, по информации экспертов проекта «Метеоролог.и.я», в край придёт потепление. Так, 9 июля под влиянием антициклона в районе Поволжья в Прикамье можно ожидать прогрев воздуха днём до +24...+29°, местами до +30...+31°. Вероятность дождей уменьшится. Продолжительность антициклона — от четырёх до пяти суток: основной период с 10 по 14 июля.

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