В Перми мужчина с пистолетом угрожал работникам кафе на улице Пушкина Поделиться Твитнуть

Около пяти часов утра 3 июля в одном из кафе Перми, расположенном на ул. Пушкина, произошёл инцидент. Об этом пишет «Рифей».

Посетитель, пребывавший в неадекватном состоянии, начал бить стёкла в окнах и дверях заведения. После этого он извлек пистолет и стал угрожать персоналу. Работники кафе оперативно вызвали службу охраны.

На сигнал тревоги немедленно отреагировали сотрудники охранной фирмы «Цербер». Заметив прибывших вооруженных охранников, злоумышленник совершил перезарядку оружия и нацелил его в их направлении. Оценив возникшую угрозу, группа быстрого реагирования (ГБР) нейтрализовала и задержала агрессивного мужчину. Представители кафе обратились в правоохранительные органы с заявлением. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело.





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