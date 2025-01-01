Алёна Бронникова За год пермская логистическая компания заработала более 1 млрд рублей Чистая прибыль «Логистик Л7» увеличилась в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская компания ООО «Логистик Л7» опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Сообщается, что выручка по итогам периода составила 1,44 млрд руб. Этот показатель на 22,6% выше, чем в 2023 году — тогда выручка составила 1,17 млрд руб. По данным Ресурса БФО, существенно выросла и чистая прибыль компании — она увеличилась с 70,61 млн до 145,33 млн руб. (+105,8%).

Внеоборотные активы общества за год снизились на 10,8%, 436,52 млн руб. Оборотные активы показали рост 5,3%, до 919,19 млн руб., выросла и дебиторская задолженность — до 480,32 млн руб. (+27,3%), кредиторская — до 229,39 млн руб. (+12,7%). Нераспределённая прибыль на 31 декабря составила 418,02 млн руб. (+53,3%).

Себестоимость продаж показала рост по сравнению с 2023 годом 14,5% и достигла 1,22 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась почти в 2,5 раза, до 184,76 млн руб. За год объём поступлений от текущих операций составил 2,18 млрд руб., большая часть — от продажи продукции, товаров, работ и услуг (1,48 млрд руб.), от финансовых операций (получение кредитов и займов) — 340,52 млн руб.

ООО «Логистик Л7» зарегистрировано в 2007 году в Перми, ведёт деятельность автомобильного грузового транспорта и оказывает услуги по перевозкам. В феврале компанию возглавил Руслан Мухамедзян. Ранее этот пост занимал учредитель ООО Егор Метелев, который также владеет кадровым агентством «Персонал» и 80% капитала в IT-компании «Ай ти решения». Согласно данным официального сайта «Логистик Л7», компания присутствует в семи российских регионах, ей принадлежит семь складских терминалов и четыре кросс-док площадки.

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