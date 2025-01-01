Алёна Бронникова
За год пермская логистическая компания заработала более 1 млрд рублей
Чистая прибыль «Логистик Л7» увеличилась в два раза
Пермская компания ООО «Логистик Л7» опубликовала финансовый отчёт за 2024 год. Сообщается, что выручка по итогам периода составила 1,44 млрд руб. Этот показатель на 22,6% выше, чем в 2023 году — тогда выручка составила 1,17 млрд руб. По данным Ресурса БФО, существенно выросла и чистая прибыль компании — она увеличилась с 70,61 млн до 145,33 млн руб. (+105,8%).
Внеоборотные активы общества за год снизились на 10,8%, 436,52 млн руб. Оборотные активы показали рост 5,3%, до 919,19 млн руб., выросла и дебиторская задолженность — до 480,32 млн руб. (+27,3%), кредиторская — до 229,39 млн руб. (+12,7%). Нераспределённая прибыль на 31 декабря составила 418,02 млн руб. (+53,3%).
Себестоимость продаж показала рост по сравнению с 2023 годом 14,5% и достигла 1,22 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась почти в 2,5 раза, до 184,76 млн руб. За год объём поступлений от текущих операций составил 2,18 млрд руб., большая часть — от продажи продукции, товаров, работ и услуг (1,48 млрд руб.), от финансовых операций (получение кредитов и займов) — 340,52 млн руб.
ООО «Логистик Л7» зарегистрировано в 2007 году в Перми, ведёт деятельность автомобильного грузового транспорта и оказывает услуги по перевозкам. В феврале компанию возглавил Руслан Мухамедзян. Ранее этот пост занимал учредитель ООО Егор Метелев, который также владеет кадровым агентством «Персонал» и 80% капитала в IT-компании «Ай ти решения». Согласно данным официального сайта «Логистик Л7», компания присутствует в семи российских регионах, ей принадлежит семь складских терминалов и четыре кросс-док площадки.
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