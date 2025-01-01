Переводить свои средства в цифровой рубль готовы 46% россиян Около 25% молодых людей согласны сделать это при условии начисления кешбэка Поделиться Твитнуть

Фото: ededchechine / ru.freepik.com/

По результатам опроса среди 1,5 тыс. россиян 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек, проведённого ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России, выяснилось, что 25% жителей страны активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными.

Идею полного перехода на цифровые платежи поддержали 10% респондентов, свыше 50% россиян считают, что полностью ликвидировать наличные средства нецелесообразно.

Кроме того, в целом опрошенные жители страны положительно относятся к цифровому рублю, массовое внедрение которого в России намечено на 2026 год.

«46% готовы переводить свои средства в эту валюту при определённых условиях. Молодёжь, в частности, проявляет особую открытость к цифровизации: более 25% молодых людей 18-24 лет согласны перевести деньги в цифровой рубль при условии начисления кешбэка», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Среди возможностей применения цифрового рубля рассматриваются социальные выплаты, уплата штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт. Наиболее перспективной для банковских операций будущего 25% россиян считает идентификацию по взгляду. Среди других вариантов респонденты назвали расшифровку ДНК (21%) и голосовую идентификацию (12%).

Использование искусственного интеллекта для решения рутинных задач в сфере личных финансов поддерживает большинство опрошенных. Своевременную оплату ЖКХ и налогов готовы доверить цифровым помощникам 44% респондентов, тогда как 38% предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Особый интерес к таким услугам проявляют жители Москвы и городов-миллионников.

При этом большинство респондентов (63%) выступают против внедрения платежных чипов. Записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт, если такая возможность появится, готовы лишь 17% респондентов. Большинство опрошенных также подчёркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.

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