За сообщение в полицию о пьяных водителях 27 пермяков получили вознаграждение Его сумма — 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми 27 человек получили вознаграждение в размере 5 тыс. руб. за информацию о нетрезвых водителях на дороге. Об этом сообщил Александр Иванов, и.о. министра территориальной безопасности Пермского края, на заседании краевого правительства.

Иванов отметил, что сообщения от пермяков помогли задержать нарушителей. К административной ответственности привлечено 22 водителя, а к уголовной — 5.





Напомним, программа вознаграждений за сообщения о пьяных водителях была введена в Перми в 2024 году. Чтобы получить выплату, необходимо предоставить в полицию подробные сведения о нетрезвом водителе, его автомобиле и местоположении.





После этого нужно заполнить заявление, указав свои контактные данные, банковские реквизиты и подробности о том, когда и какие сведения были переданы. Заявления принимаются краевым минтербезом только от совершеннолетних. Документы можно подать лично и принести с собой копию паспорта или же отправить по почте.





В случае, если сообщение помогло задержать пьяного водителя и привлечь его к ответственности, решение о выплате 5 тыс. руб. принимает региональный минтербез. Деньги перечисляются на банковскую карту заявителя.

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