Медиана предлагаемой зарплаты в Пермском крае достигла 63,6 тысячи рублей На рынке труда Прикамья наблюдается сдержанная конкуренция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали основные тенденции рынка труда в Пермском крае в июне и определили изменения в уровне конкуренции, запросах работодателей, активности соискателей и предлагаемых зарплатах.

В начале июля на рынке труда Пермского края наблюдается сдержанная конкуренция. На каждую открытую позицию в регионе приходится 5 резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5 пункта ниже среднего значения по России. Если этот показатель опускается ниже 4, это свидетельствует о явном дефиците кадров.

Работодатели демонстрируют снижение активности: в июне они опубликовали 18,1 тыс. вакансий, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время соискатели, наоборот, активизировались: за последний месяц ими было создано или обновлено 90,6 тыс. резюме, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае в июне составила 63,6 тыс. руб., превысив ожидания, которые остаются на уровне 60 тыс. руб.

В целом по России предлагаемая зарплата составляет 75,5 тыс. руб.

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