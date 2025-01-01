В Перми зарегистрировалась новая студия мультфильмов Владельцем и руководителем компании стал Юрий Горев Поделиться Твитнуть

Согласно Rusprofile, в Перми зарегистрировалось ООО «Анимационная студия «Аурум». Основной вид деятельности — производство кино- и видеофильмов, а также телевизионных программ. Кроме того, она занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем и руководителем компании является пермский предприниматель Юрий Горев. Согласно информации на официальном сайте, «Аурум» специализируется на создании анимационных музыкальных клипов, рекламных роликов, мультсериалов и обучающих видео, предназначенных для продвижения товаров, услуг и брендов клиентов.

Как сообщил Юрий Горев изданию «Коммерсантъ-Прикамье», идея создания анимационной студии возникла примерно полтора года назад. В качестве ключевых тематических направлений для анимационной продукции были выбраны русская мифология и советский футуризм. Партнёром по бизнесу и сооснователем студии является пермский продюсер и сценарист Илья Ефимов. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 5 млн руб.

По словам Горева, регистрация юридического лица была необходима команде проекта «Аурум» для работы с текущими и потенциальными заказчиками. В настоящее время студия занимается анимацией эпизодов для мультсериала «Три Богатыря: ни дня без подвига» киностудии «Мельница», а также работает над музыкальным клипом для сибирской группы OTYKEN. Кроме того, студия планирует реализовать собственный анимационный проект и уже работает над сценарием. В настоящее время ведётся поиск соинвестора, поскольку проект требует значительных финансовых вложений. Горев не стал раскрывать детали проекта, но отметил, что действие сюжета будет происходить на Урале.

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