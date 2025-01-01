За выстрел в собаку с жителя Прикамья взыскали 40 тысяч рублей Мужчина заявлял, что выстрелил нечаянно в атаковавшего его пса Поделиться Твитнуть

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Житель Прикамья выплатил крупную денежную компенсацию за ранение собаки, сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали подробности происшествия. Мужчина применил травматическое оружие против соседского пса по кличке Ричард. Хозяйка немедленно отвезла пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Помимо срочной операции, собаке потребовался ряд дополнительных обследований и анализов, а также лекарственные препараты и перевязочные материалы. В своём заявлении в суд женщина потребовала от виновника возмещения всех понесённых расходов, а также компенсацию за моральный ущерб, вызванный стрессом и переживаниями из-за болезни питомца.

В зале суда житель Прикамья заявил, что не планировал стрелять, а лишь подготовил оружие к применению в случае нападения собаки, которая часто появлялась на его участке без разрешения. По его словам, когда пёс внезапно атаковал и вцепился в сапог, мужчина случайно нажал на курок от неожиданности.

В ходе судебного разбирательства была установлена прямая связь между действиями ответчика и страданиями истца, подкреплённая документальными доказательствами. Суд обязал гражданина выплатить соседке около 40 тыс. руб. Известно, что ответчик исполнил судебное решение.

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