Из бюджета Пермского края могут профинансировать освещение муниципальных дорог Вопрос обсудили на заседании правительства региона Поделиться Твитнуть

Освещение на дорогах, находящихся в муниципальной собственности, может быть профинансировано из средств регионального бюджета, сообщает Telegram-канал «На местах».

На заседании краевого правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал указание региональному Министерству транспорта изучить данный вопрос совместно с муниципальными образованиями. Обсуждение коснулось транзитных дорог муниципального значения, проходящих через населённые пункты.

Предполагается предварительно оценить влияние освещения на снижение числа ДТП на дорогах регионального значения, где уже реализован проект «Светлый край». В случае подтверждения положительного эффекта Министерство транспорта и местные власти должны будут рассмотреть возможность освещения или установки предупреждающих знаков на транзитных дорогах местного значения, расположенных в границах населённых пунктов.

Губернатор подчеркнул, что финансирование данных мероприятий возможно при поддержке из краевого бюджета.

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