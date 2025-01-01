Суд в Пермском крае оштрафовал коммерсанта за незаконную торговлю сигаретами Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд признал 35-летнего предпринимателя виновным в покупке и хранении табачных изделий, не имеющих специальных акцизных марок.

Противозаконные действия коммерсанта были остановлены сотрудниками отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией кудымкарской полиции весной прошлого года в ходе оперативных мероприятий.

Следствие установило, что с февраля по март 2024 года подсудимый закупил у неизвестного поставщика партию сигарет, которую он хранил в двух своих торговых точках в Кудымкаре для дальнейшей реализации покупателям.

В ходе обысков в магазинах обвиняемого правоохранители обнаружили и конфисковали более 3 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью свыше 407 тыс. руб.

Экспертиза установила, что часть изъятой продукции имела поддельные акцизные марки, выпущенные не на официальном предприятии-производителе, а другая часть товара вообще не была маркирована.

Суд, рассмотрев дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, назначил наказание в виде штрафа 200 тыс. руб.





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