Владелец пермского автосервиса украл электричество на 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев иск ПАО «Россети Урал», обязал местного жителя возместить стоимость потребленной без договора электроэнергии в размере более 1,5 млн руб.

Энергетики обнаружили факт хищения в ходе плановых мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного потребления. Специалисты «Россети Урал» действовали совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Перми.

Выяснилось, что у ответчика имеется гаражный автосервис. Для осуществления ремонтных работ он самовольно подключился к электросети. В гараже также находилось энергоёмкое оборудование, необходимое для его бизнеса.

По факту хищения составлен акт о бездоговорном потреблении 212 158 кВт∙ч электроэнергии. Ущерб от незаконного использования электроэнергии превысил 1,5 млн руб.

Потребитель отказался добровольно возместить долг, и электросетевая компания обратилась в суд для защиты своих прав.

Суд удовлетворил иск в полном объёме, обязав ответчика выплатить не только сумму долга, но и проценты, а также судебные издержки.

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