Владелец пермского автосервиса украл электричество на 1,5 млн рублей
Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев иск ПАО «Россети Урал», обязал местного жителя возместить стоимость потребленной без договора электроэнергии в размере более 1,5 млн руб.
Энергетики обнаружили факт хищения в ходе плановых мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного потребления. Специалисты «Россети Урал» действовали совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Перми.
Выяснилось, что у ответчика имеется гаражный автосервис. Для осуществления ремонтных работ он самовольно подключился к электросети. В гараже также находилось энергоёмкое оборудование, необходимое для его бизнеса.
По факту хищения составлен акт о бездоговорном потреблении 212 158 кВт∙ч электроэнергии. Ущерб от незаконного использования электроэнергии превысил 1,5 млн руб.
Потребитель отказался добровольно возместить долг, и электросетевая компания обратилась в суд для защиты своих прав.
Суд удовлетворил иск в полном объёме, обязав ответчика выплатить не только сумму долга, но и проценты, а также судебные издержки.
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