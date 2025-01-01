В Прикамье прокуратура вернула государству 4,8 тысячи га земель лесного фонда Были незаконно отчуждены 111 земельных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 4,8 тыс. га земель лесного фонда возвращены в государственную собственность по инициативе прокуратуры Пермского края, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка, проведённая краевой прокуратурой, выявила факт незаконного отчуждения 111 земельных участков, относящихся к землям лесного фонда, из федеральной собственности в 2008 году.

В результате проверки прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском об истребовании указанных земель из незаконного пользования. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры.

После того как решение суда вступит в силу, прокуратура края проконтролирует его фактическое исполнение.

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