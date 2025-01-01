Пермская спортсменка завоевало серебро на Первенстве Европы по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация плавания Пермского края

На европейском первенстве по плаванию пловчиха из Перми Кира Манохина стала серебряным призёром, сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

В решающем заплыве на дистанции 50 м вольным стилем она продемонстрировала превосходное время, совсем немного отстав от победительницы.

Кира стабильно и успешно выступает за Пермский край на соревнованиях различного уровня как в России, так и за рубежом. Только за прошлый год она пополнила копилку сборной региона 22 медалями.

Тренирует юную спортсменку Андрей Орехов.

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