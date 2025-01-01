В Пермском крае осуждён местный житель за совершённое 17 лет назад убийство Поделиться Твитнуть

В Чайковском городском суде Пермского края завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя. Суд признал его виновным в совершении убийства, отягчённого сексуальным насилием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам дела, в октябре 2008 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу Камы, совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей знакомой. Затем он нанёс ей множественные удары (не менее шести) по голове твёрдым предметом, после чего сбросил потерявшую сознание женщину в реку. Экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшей стало утопление.

Вследствие этого тяжкого преступления двое несовершеннолетних детей остались без матери.

Действия преступника также квалифицировались по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), но в этой части уголовное преследование было прекращено судом в связи с истечением установленных законом сроков давности.

По результатам судебного разбирательства подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд также удовлетворил иск дочери погибшей о взыскании с осуждённого 2 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.