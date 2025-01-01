В Прикамье родителям детей с инвалидностью предложили помочь создать сервисы поддержки Для этого нужно пройти анонимный опрос, созданный фондом «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Фото: фонд Дедмрозим

Как сообщили в пермском благотворительном фонде помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим», жителям региона, которые воспитывают детей с инвалидностью, предлагают пройти анонимный опрос.

Результаты социологического исследования помогут команде фонда усовершенствовать существующие и разработать новые сервисы для поддержки семей.

Для этого эксперты подготовили вопросы, чтобы лучше понять реальные потребности родителей и опекунов детей, нуждающихся в особой заботе. Ответы на вопросы займут немного времени, но станут важным вкладом в улучшение качества жизни таких семей, отметили в организации.

«Мы знаем, как непросто бывает тем, кто воспитывает детей с особыми потребностями. Каждый день вы сталкиваетесь с проблемами, которые порой сложно разделить даже с близкими. Мы очень хотим быть для вас настоящей опорой и сделать всё возможное, чтобы ваша жизнь стала легче», — рассказала специалист по социальному проектированию Галина Меркушева, обратившись к потенциальным участникам.

Опрос нужно пройти по ссылке до 15 июля. Все ответы обработают анонимно и используют только в обобщенном виде.

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