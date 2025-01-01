К программе 2025 года Дягилевский фестиваль создал три плейлиста Три новые подборки знакомят с прозвучавшей на фестивале музыкой Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Дягилевский фестиваль и музыкальный сервис «Звук» подготовили три плейлиста к программе 2025 года. В этом году их составили команда Дягилевского фестиваля, композитор спектакля «Стыд» Кирилл Архипов и актриса и режиссёр София Хилл.

Первый плейлист, составленный командой фестиваля, собирает воедино звуковую палитру события. Десять дней звучат как единый путь от барочных арий Генделя к средневековой хоровой музыке программы Esperia. Варвара Мягкова играет Скарлатти, Йоргос Калудис — Баха, яркими фрагментами представлены фестивальные премьеры «Самсон и Далила» и «Трёхгрошовая опера», звучат голос Александра Кнайфеля, стихи Марины Цветаевой и индийская традиционная музыка, брасс-ансамбль исполняет джаз, а Московский ансамбль современной музыки — сочинения Джорджа Крама.

«Специальный плейлист в музыкальном сервисе "Звук" становится новой традицией, благодаря которой слушатели могут погрузиться в атмосферу фестиваля, где бы они сами ни находились, и по-новому открыть для себя классику через авторские подборки хедлайнеров фестиваля», — говорит Анна Фефелова, куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля.

В Пермском театре оперы и балета рассказывают, что плейлист композитора Кирилла Архипова похож на путешествие сквозь века и жанры, в котором средневековые духовные песнопения женщин-композиторов встречаются с электронными битами современности, группа «твоё далёко» сменяет романс Свиридова на стихи Роберта Бернса, ария из баховских «Страстей» соседствует с хитом «Агаты Кристи». Музыка XX века представлена радикальными контрастами: от экспрессионистских страстей Альбана Берга до гипнотического минимализма Джона Адамса и электроники Бернарда Ланга. Особое место занимает музыка Леонида Десятникова: в плейлисте его «Духовская» из балета «Русские сезоны» и саундтрек к фильму «Москва». Современные электронные проекты Boy Harsher и Z.E.P. добавляют в эту коллекцию ритмы сегодняшнего дня.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Много лет мы оказываем поддержку Дягилевскому фестивалю, поскольку он представляет собой уникальное явление в культурной жизни страны, объединяя выдающиеся достижения в области театрального искусства и актуальные музыкальные тенденции. Это позволяет сохранять и развивать лучшие традиции нашей культуры, создавая пространство для вдохновения и творческого роста. В музыкальный сервис "Звук" мы загрузили плейлисты, погружающие слушателей в атмосферу фестиваля. Эти подборки помогают попасть в волшебный мир музыки даже тем, кто не смог побывать на фестивале в этом году.

В плейлисте от Софии Хилл собраны исключительно вокальные композиции. Здесь певец, лютнист и композитор эпохи Возрождения Джон Доуленд соседствует с легендарными исполнителями XX века: английским контратенором Альфредом Деллером, «крёстным отцом» аутентичного исполнения старинной музыки; греческими иконами — королевой ребетико 1960-1980-х годов Сотирией Беллу и проникновенной Флери Дадонаки; а также Умм Кульсум, величайшей египетской певицей и актрисой, известной как «Звезда Востока» и «Четвёртая пирамида Египта».

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