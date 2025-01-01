Из Казахстана в Пермский край ввезено почти на 10% меньше дроблёного риса За первое полугодие в регион поступило 406,2 тонны риса Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

С начала 2025 года в Прикамье из Республики Казахстан было ввезено 406,2 т риса дроблёного. За аналогичный период прошлого года в регион было поставлено 447,4 т риса — почти на 10% больше.

В июне специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировали ввоз на территорию Прикамья 67,7 т риса дроблёного из города Кызылорда Республики Казахстан.

Как сообщают в ведомстве, сотрудники провели отбор проб риса и проверили товаросопроводительные документы. Как и ранее, экспертиза проб на соответствие всем фитосанитарным требованиям была проведена в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». По результатам экспертизы на продукцию оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) дающий право на использование продукции по назначению.

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