Уголовное дело о хищении имущества ОАО «Порт Пермь» на сумму свыше 1 млрд рублей направлено в суд В совершении преступления заочно обвиняется гражданин Великобритании Чарльз Батлер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь», гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза Батлера. Ему выдвинуто заочное обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершённая с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как поясняют в пресс-службе надзорного ведомства, крупнейший речной порт в Западно-Уральском регионе является стратегическим объектом. С 2007 года Чарльз Батлер завладел акциями общества в обход закона об иностранных инвестициях без согласования с ФАС России и разрешения Правительственной комиссии.

По версии следствия, с 2009-го по 2012 год он организовал хищение активов предприятия, безвозмездно передавая недвижимость в собственность подконтрольных организаций и выведя, таким образом, с баланса земельные участки и объекты портовой инфраструктуры на сумму свыше 1 млрд руб. Вследствие этих действий «Порт Пермь» утратил свои ключевые производственные мощности, а обвиняемый скрылся от органов следствия на стадии расследования уголовного дела и находится в розыске.

В пресс-службе Прокуратуры Пермского края напомнили также, что по инициативе Генпрокуратуры России в 2022 году 79% акций ОАО «Порт Пермь» были изъяты из незаконного владения структур Батлера и обращены в доход Российской Федерации, а ранее выведенный на основании ничтожных сделок гражданином Великобритании имущественный комплекс в 2023 году по решению суда возвращён обществу.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу в порядке заочного производства.

Напомним, в марте 2025 года в Дзержинском райсуде Перми принято решение о закрытии уголовного дела, возбуждённого против Марека Кинцла, которого обвиняли в присвоении активов пермского порта на сумму, превышающую 1 млрд руб., в период с 2009 по 2012 год.

Расследование началось в 2016 году органами МВД по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагало, что Кинцл совместно с Батлером разработал схему незаконного перевода земельных участков из ОАО «Порт Пермь» в ООО с аналогичным названием. В дальнейшем имущество было продано компаниям, контролируемым Батлером, по заниженной стоимости.

Изначально Марек Кинцл признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, предоставив информацию о Чарльзе Батлере. Однако к моменту передачи дела в суд истёк десятилетний срок давности привлечения к ответственности. Впоследствии Кинцл изменил свои показания, отрицая факт хищения. Адвокаты Кинцла настаивали на прекращении дела ещё на стадии следствия из-за истечения срока давности. В итоге Марек Кинцл согласился на прекращение дела судом по нереабилитирующим основаниям.

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