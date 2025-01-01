В Перми закрыто ещё одно заведение общепита Причина — многочисленные нарушения санитарных требований Поделиться Твитнуть

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю составили протокол о временном запрете работы кафе по ул. Механошина, 29 в Перми, организацию общественного питания в котором осуществляет ИП Мажнонова А.Х., сообщает пресс-служба ведомства.

В Управлении пояснили, что причиной для выездной проверки стали публикации в интернете, где были отражены нарушения санитарного законодательства предприятием общественного питания.

В результате сотрудники Управления выявили множество нарушений санитарных требования, в том числе отсутствие производственного контроля и технологических инструкций на изготавливаемую продукцию, недостаточность оборудования, отсутствие медкнижек у сотрудников и их осмотра на наличие гнойничковых заболеваний, обезличенная пищевая продукция без соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность, и т.д.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан работа кафе временно приостановлена, материалы направлены в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

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