С начала года в Пермский край ввезено более 34,6 тонны ягод и фруктов из Кыргызстана В первом полугодии 2024 года поставок в регион из республики не было Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января 2025 года на территорию Пермского края из Республики Кыргызстан было завезено свыше 34,6 т свежих фруктов и ягод. Из них 4,25 т было поставлено во вторник, 2 июля. В состав партии вошли клубника, ежевика, вишня, черешня, малина и персики.

Как отмечает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, за аналогичный период прошлого года свежие ягоды и фрукты из Республики Кыргызстан в Прикамье не поступали.

Специалисты Управления по месту прибытия продукции взяли пробы и проверили сопроводительные документы. В ведомстве сообщили, что по результатам лабораторного анализа, проведённого Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов во ввезённой продукции не обнаружено.

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