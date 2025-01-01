В июне в Прикамье количество вакансий увеличилось на 6% по сравнению с маем Появилось более 18 тыс. объявлений о поиске сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне этого года работодатели Пермского края опубликовали 18,1 тыс. вакансий, что на 6% больше, чем в мае. Об этом «Новому компаньону» рассказали в сервисе по поиску работы hh.ru.

В автобизнесе работодатели открыли на 20% больше вакансий по сравнению с маем. Также отмечен рост в области управления персоналом и тренингами (+18%), науки и образования (+16%), медицины и фармацевтики (+15%). Снижение спроса произошло в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-4%) и страховании (-3%).





Наибольшая доля вакансий в июне пришлась на массовые профессии: «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 24%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%), «Строительство, недвижимость» (19%) и «Розничная торговля» (14%).





Во втором квартале работодатели открыли 38,8 тыс. вакансий, что на 4% меньше, чем в первом. Наибольший рост зафиксирован в медицине и фармацевтике (+37%), страховании (+11%), добыче сырья (+10%) и сфере безопасности (+10%). В то же время на 20% снизился спрос на кадры в искусстве, развлечениях, а также в маркетинге, рекламе и PR (-16%), в управлении персоналом и тренингах (-15%) и производстве (-15%).

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