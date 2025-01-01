Алёна Бронникова Цена за квадратный метр новостройки в Перми с ипотекой превысила 1 млн рублей По этому показателю среди мегаполисов столица Прикамья заняла седьмое место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость квадратного метра в новостройках Перми с учётом ипотеки к июлю превысила 1 млн руб. Столица Прикамья вошла в топ-10 городов-миллионеров по данному показателю. Исследование было проведено изданием «РБК Недвижимость».

Средняя цена предложения на первичном рынке недвижимости Перми составила 155,6 тыс. руб./кв. м. Итоговая стоимость с учётом всех выплат по ипотеке — 1,05 млн руб. Среди мегаполисов Пермь оказалась на седьмом месте.

В целом стоимость «квадрата» в новостройках с ипотекой превысила 1 млн руб. в 10 городах-миллионерах. Самое дорогое жильё, ожидаемо, оказалось в Москве (2,14 млн руб./кв. м), Санкт-Петербурге (1,44 млн руб./кв. м) и Казани (1,41 млн руб./кв. м). Пермь также уступила Нижнему Новгороду, Уфе и Краснодару. В соседнем с Пермью Екатеринбурге цена за «квадрат» с учётом ипотеки сложилась в 1,03 млн руб.

Для подсчётов издание использовало данные из ЕИСЖС, Центробанка, агентства недвижимость «Этажи», с помощью иотечного калькулятора «Дом.РФ». Средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки составила 25%, средний срок выдаваемой ипотеки под залог ДДУ — около 27 лет.

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