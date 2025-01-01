Пермь отметила пять лет со дня присвоения почётного звания «Город трудовой доблести» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

2 июля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина городу Перми за значительный вклад его жителей в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, за проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу.

В городе работало 74 оборонных предприятия. Они произвели каждый третий взрыватель для снарядов, отправленных на фронт, более 48 тыс. пушек и артиллерийских систем, более 30 тыс. авиадвигателей и более миллиона карбюраторов для авиамоторов.

Девять предприятий награждены 11 орденами, при этом завод №172 им. Ленина был награждён тремя орденами. Шесть предприятий получили Красные знамёна на вечное хранение. Кроме того, предприятия Перми за победу во Всесоюзном соревновании неоднократно награждались переходящими Красными знамёнами. За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%.

Региональное отделение Партии «Единая Россия» внесло весомый вклад в поддержку присвоения этого почётного звания.

После подписания Президентом РФ закона о звании «Город трудовой доблести», в марте 2020 года по инициативе реготделения «Единой России» стартовал сбор подписей в поддержку присвоения этого звания Перми. Были организованы пикеты в оживлённых городских местах при участии актива регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Была запущена онлайн-площадка ЗаПермь.РФ, где представлена подробная информация о вкладе города в Победу в Великой Отечественной войне. Уникальные фотографии и архивные материалы были подготовлены Пермским государственным архивом социально-политической истории.

Более 190 тыс. человек поддержало инициативу партии «Единая Россия» по присвоению Перми звания «Город трудовой доблести».

«Исполнилось пять лет присвоению Перми и другим городам России почётного звания города трудовой доблести. Это признание руководством страны и современниками подвига тех жителей региона, которые, не жалея собственных сил, трудились на то, чтобы приближать Великую Победу. Сейчас особенно важна связь поколений, и мы делаем так, чтобы трудовые подвиги наших современников — те, кто создавал новые образцы вооружения, те кто трудился на заводах после Победы, тоже получили достойное место в истории, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Благодарю наши ветеранские движения, многие инициативы, которые исходят от них, реализуются. Также наши ветераны вкладываются в воспитание нашей молодёжи».

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