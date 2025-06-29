Жителям Перми вновь приходят извещения о проверке счётчиков от подозрительной компании «Новогор» предупредил о возможном обмане Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Литвинова

Пермякам вновь начали рассылать уведомления от некой компании «ЖилСервис» об «обязательной метрологической проверке» счётчиков воды, без которой «приборы считаются непригодными для учёта водопотребления». В «Новогор-Прикамье» предупредили жителей о возможном обмане.

Извещения компании «ЖилСервис» напечатаны в стиле официального документа, для усиления воздействия на листовке есть QR-код и ссылка на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», но на деле корреспонденция являются недобросовестной рекламой, пояснили в «Новогоре».





В компании напомнили, что «ЖилСервис» (или «ЖКС Сервис Пермь») ранее назывался «Центр Метрологии ЖКХ», «Центральная служба учета ресурсов» и «Единая информационная служба ЖКХ г. Перми». На то, что это одна и те же организация, указывают одинаковые номера телефонов.





«Новогор» рекомендует при получении листовок от компаний подобного рода проверять их аккредитацию на официальном сайте Росаккредитации. Также потребители должны помнить, что период проверки счётчика указан в паспорте прибора и в официальных квитанциях от «Новогора» на лицевой стороне в правом углу.

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