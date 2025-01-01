Количество «умных» остановок в Перми увеличилось до 149 «Умный» павильон впервые разместили на трамвайной платформе Поделиться Твитнуть

фото: Гортранс

В Перми до 149 увеличилось число «умных» остановок общественного транспорта. Ожидается, что к концу текущего года около 15% всех остановочных пунктов в городе будут представлять собой современные павильоны, сообщили в дептрансе краевого центра.

Так, недавно были модернизированы остановки в районе комплекса ППИ, включая «Улицу Академика Королёва», «Факультетскую» и «Студенческий городок».

В четверг, 3 июля, установили новую конструкцию на трамвайной остановке «Площадь Дружбы», и это стало первым опытом размещения «умных» павильонов на трамвайных платформах в условиях ограниченного пространства. Планируется расширение практики.

Как отметил глава департамента транспорта Анатолий Путин, с момента появления первых «умных» остановок их конструкция совместно с производителем была значительно усовершенствована. Были разработаны различные варианты, учитывающие пассажиропоток и размеры посадочной площадки. В частности, в более поздних моделях увеличена длина скамейки и добавлены фронтальные ветрозащитные панели, где это позволяла площадь.

Напомним, «умные» остановки в Перми оснащены информационными дисплеями с расписанием движения; USB-портами для подзарядки гаджетов; системой освещения; камерами видеонаблюдения; кнопками экстренного вызова; схемами маршрутов и пешеходной навигацией для удобства ориентирования.

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