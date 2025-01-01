В рамках творческого сотрудничества в Омске состоятся гастроли оркестра Пермской филармонии Поделиться Твитнуть

Фото: ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Один из самых ярких культурных брендов Прикамья — Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской краевой филармонии отправляется на гастроли в Омск. Выступление филармонического коллектива, представляющего Прикамье, состоится в рамках творческого сотрудничества двух молодёжных столиц России — Перми и Омска.

5 июля 2025 года Оркестр примет участие в масштабном музыкальном форуме Омской филармонии «Симфопарк». Музыкальный open-air фестиваль «Большой симфонический парк» (0+) пройдёт 5 и 6 июля на одной из центральных открытых площадок столицы сибирского региона.

Знаменательно, что обе крупнейшие концертные организации Западного Урала и Сибири, творческое сотрудничество которых длится много лет, в концертном сезоне 2025-2026 гг. отмечают свои юбилеи: Омской филармонии в этом году исполняется 85 лет, Пермская филармония в 2026 году встречает 90-летие. Юбиляром является и Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина, которому в этом году исполняется 40 лет.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии:

— Творческий обмен между двумя молодёжными столицами — Пермью и Омском — начался ещё в феврале этого года в Перми, когда по приглашению Пермской филармонии Омский камерный оркестр представил пермякам концертную программу. И вот в начале июля с ответным визитом наш Оркестр русских народных инструментов отправляется в Омск. Мы выражаем искреннюю благодарность губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину и министерству культуры Пермского края за содействие в организации гастролей филармонического коллектива в Омск в рамках культурного обмена двух молодёжных столиц России.

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