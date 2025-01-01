Алёна Бронникова Врачи пермской больницы заменили клапан сердца ребёнку при помощи новой методики Такая операция была выполнена впервые Поделиться Твитнуть

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова в Перми впервые заменили клапан сердца ребёнку при помощи новой методики. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Методика расширения фиброзного кольца аортального клапана Бо Янга одной из первых в России была внедрена в пермском ФЦССХ. Врачи провели более 10 таких операций взрослым, и наработанный опыт позволил впервые применить эту технологию для лечения 17-летнего подростка. У пациента имелась недостаточность лёгочного клапана и использовать его для проведения более оптимальной в этой ситуации операции Росса было невозможно.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением №1 больницы Ваграма Арутюняна, методика Бо Янга позволяет расширить фиброзное кольцо с минимальным воздействием на другие структуры сердца. Благодаря этому риски возможных осложнений уменьшаются.

«В арсенале врачей есть множество различных методик расширения фиброзного кольца аортального клапана для установки механического протеза большего диаметра, но все они так или иначе имеют свои недостатки, которые необходимо учитывать. Когда появляется возможность применить инновационный метод, который позволит более персонифицировано подходить к выбору оптимальной тактики лечения, мы стараемся его использовать», — рассказал врач.

Мальчик приехал с родителями на операцию в Пермь из Йошкар-Олы. Ему имплантировали протез большего размера. Он сможет соответствовать размеру его сердца и организма и позволит в дальнейшем расти и развиваться.

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