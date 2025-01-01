Пять крупнейших застройщиков строят в Прикамье около 1 млн «квадратов» жилья Первым по объёму строительства жилья признан ПЗСП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный проект «Единый ресурс застройщиков» опубликовал рейтинг застройщиков Прикамья по объёму строящегося жилья. «Топ» составлен по итогам первого полугодия этого года.

Первое место среди застройщиков в крае занимает пермская компания ПЗСП — 19,3% рынка. В настоящее время девелопер строит 366,7 тыс. кв. м жилья и реализует 9 жилых комплексов.





Второе место на рынке жилья в Пермском крае занимает компания «Девелопмент-Юг» из Краснодара, доля на рынке — 9,35%. Застройщик реализует три жилых комплекса и 179 тыс. кв. м жилья. Третье место занимает компания ПМД с долей 7,2%, пятью ЖК и 137 тыс. кв. м жилья.





На четвёртом месте расположился застройщик «ОНИКС» с долей в 7,04% и строительством 134 тыс. кв. м и трёх ЖК, а на пятом — «Стройпанелькомплект». Его доля на рынке 6,33%, компания строит 121 тыс. «квадратов» и три ЖК.





В совокупности пять лучших по показателям застройщиков строят порядка 1 млн «квадратов» в регионе.





За пятью лучшими девелоперами следуют два застройщика из Пермского края — «Развитие» (доля — 4,79% и 91 тыс. кв. м строительстве) и «ИНГРУПП» (4,57%, 87 тыс. кв. м).

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