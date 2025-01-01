Михаил Сухорученко подписал полноценный контракт с ФК «Амкар Пермь» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» заключил полноценное соглашение с Михаилом Сухорученко, сообщили в пресс-службе клуба.

В текущем чемпионате 21-летний защитник неизменно выходил на поле в стартовом составе во всех 12 играх за красно-чёрных. Новое соглашение с защитником будет действовать до конца июня 2026 года.

Ранее в «Амкаре» заявили, что срок арендного соглашения Михаила Сухорученко истёк. Футболист присоединился к пермской команде в феврале 2025 года на правах арендного договора с ФК «Краснодар». Аренда была рассчитана до конца июня текущего года.

«Новый компаньон» также писал, что пермский футбольный клуб «Амкар» покидают два игрока — полузащитник Илья Петухов и вратарь Ризван Ташаев. Контракты с ними расторгнуты по обоюдному согласию.

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