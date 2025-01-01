Средняя площадь квартиры на вторичном рынке Перми за 5 лет сократилась на 4% Среди объяснений — увеличение предложения инвестиционного жилья Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Специалисты из «Циан.Аналитики» провели исследование и представили рейтинг крупных городов, основываясь на средних размерах квартир, предлагаемых на вторичном рынке жилья. Анализ показал динамику изменений этих показателей за последние пять лет.

В среднем по России средняя площадь квартир на вторичном рынке уменьшилась на 5%. В Перми наблюдалось снижение на 4% (с 54,8 кв. м во втором квартале 2020 года до 52,6 кв. м во втором квартале 2025 года).

Самые просторные квартиры на вторичном рынке можно найти в Махачкале, Калининграде и Ставрополе. При среднем показателе в 53,1 кв. м по всем рассмотренным мегаполисам в этих городах площадь составляет 73, 58,3 и 58,2 кв. м соответственно.

Наиболее скромные по площади квартиры, выставленные на продажу на вторичном рынке, находятся в Ленинградской области (45,1 кв. м), Сочи (49,6 кв. м) и Краснодаре (50,6 кв. м).

Сокращение площади квартир на вторичном рынке объясняется увеличением предложения инвестиционного жилья (студий и небольших однокомнатных квартир в новостройках, приобретённых в период низких ипотечных ставок), а также выставлением на продажу малогабаритных квартир в старых домах 1960-1980-х годов, которые продаются наследниками поколения, получившего жильё в советское время.

Также выявлена тенденция: чем активнее ведётся строительство нового жилья в городе, тем заметнее уменьшаются средние размеры квартир на вторичном рынке.

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