Бизнес и экономика адаптируются к высоким процентным ставкам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на длительный период высоких процентных ставок, российский бизнес проявил устойчивость. Ключевая ставка в 21%, державшаяся почти восемь месяцев, не привела к массовым банкротствам компаний. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что предсказания экспертов о возможных дефолтах не подтвердились, и бизнес вполне может функционировать при высоких ставках. А проблемы отдельных отраслей, таких как угольная, были связаны больше с падением экспорта, чем с ростом ставок, считает Дмитрий Пьянов.

Центробанк России продолжает придерживаться цели сдерживания инфляции, несмотря на сложные макроэкономические условия. Для ограничения роста цен используются различные инструменты: повышение ключевой ставки, продажа валюты, изменение налоговых ставок и ограничение кредитования. По мнению эксперта, «в борьбе с инфляцией все средства хороши». Он отмечает также, что инфляционные ожидания населения должны находиться в пределах 8-10%. В настоящее время они выше, что требует жёсткой денежно-кредитной политики. Для поддержания инфляции в целевых рамках приемлемый рост кредитования и денежной массы составляет 5-10% в год.

Дмитрий Пьянов подчеркнул, что участники рынка стали более опытными и готовы к быстрой реакции на экономические шоки. Это повышает шансы на контроль инфляции и более адекватную корректировку ожиданий в будущем.

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