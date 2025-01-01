В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Ожидается сильный ливень, град и шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В течение ближайших одного-трёх часов, а также вечером 3 июля в различных районах Пермского края прогнозируются неблагоприятные погодные условия: интенсивные осадки в виде ливней и очень сильных дождей, выпадение крупного града и шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20-25 м/с, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В связи с возможностью сильных порывов ветра рекомендуется не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и непрочными конструкциями. Автомобилистам следует воздержаться от парковки вблизи потенциально опасных объектов.

Рекомендации для водителей: соблюдайте безопасный скоростной режим, избегайте резких движений и торможений, держите дистанцию, адаптируйте манеру вождения к текущим дорожным условиям, проявляйте повышенную бдительность и осторожность.

Телефоны экстренных служб: «01» (со стационарного), «101» и «112» (с мобильного). Звонок бесплатный.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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