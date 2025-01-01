В Чайковском округе Прикамья реализуется 9 инвестпроектов на 3 млрд рублей Три из них имеют статус «приоритетный» Поделиться Твитнуть

Иван Невгод

В Чайковском ГО Пермского края реализуются девять инвестпроектов на сумму более 3,1 млрд руб. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал глава округа Алексей Агафонов.

В Чайковском три из девяти инвестпроектов получили статус приоритетных и поддерживаются государством через льготы по налогу на прибыль. Среди них — Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» — проект направлен на модернизацию производства бытовой техники. Объём инвестиций составил 420 млн руб., планируется создание 50 новых рабочих мест.





Также приоритетным проектом стал ООО «Чайковский завод «Механика» по производству средств наземного обслуживания. В него инвестировали 110 млн руб. Благодаря проекту появится 23 рабочих места. Кроме того, имеет такой статус и проект ООО «ЭНТЭ» по созданию роботизированного оборудования. Объём инвестиций — 447 млн руб., будет создано 67 рабочих мест. Реализация всех проектов должна завершиться к 2027 году.





В планах к 2030 году также реализовать семь инвестпроектов. Основные направления — текстильное производство, сельское хозяйство, производство стройматериалов и проект в сфере туризма «Каршевель».





Агафонов отметил, что регион занимает пятое место в краевом инвестиционном рейтинге. Общий объём инвестиций в экономику составил 6,8 млрд руб. Основой роста экономики считается работа местных предприятий.

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