В Пермском крае стадо коров нанесло урон деревенскому кладбищу Полиция начала проверку Поделиться Твитнуть

фото: Администрация Краснокамского округа

Территория кладбища в д. Брагино Краснокамского округа Прикамья подверглась набегу стада коров. Животные беспрепятственно разгуливали по погосту, нанеся ущерб надгробиям, похоронным атрибутам и другим элементам ритуального оформления.

Руководство кладбища обратилось с заявлением в органы полиции для установления причин и деталей случившегося. Лица, ответственные за произошедшее, понесут наказание в рамках административного законодательства, сообщили окружные власти.

Администрация Краснокамского округа также обратилась к хозяевам домашнего скота с просьбой быть бдительными и ответственно относиться к содержанию своих животных, принимая необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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