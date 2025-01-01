В Перми мошенник создал фейковый аккаунт бойца СВО и вымогал с его сестры деньги Поделиться Твитнуть

В Пермском крае злоумышленник, осведомлённый о том, что родственник его приятельницы находится в зоне СВО, придумал обманную схему. Используя свой мобильный телефон, он создал фальшивый аккаунт ВКонтакте, выдавая себя за брата девушки. От имени брата он обратился к ней с просьбой о финансовой помощи, убеждая перевести 10 тыс. руб. на указанный счёт.

Девушка, не подозревая обмана, отправила требуемую сумму. Обман раскрылся, когда настоящий брат связался с сестрой и сообщил, что не отправлял никаких сообщений и не просил денег.

Поскольку потеря 10 тыс. руб. оказалась существенным ударом по бюджету матери троих маленьких детей, она обратилась в правоохранительные органы.

Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ. С учётом предыдущих судимостей, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с отбыванием в колонии строгого режима.

На прошлой неделе, рассматривая апелляцию, Пермский краевой суд подтвердил законность решения нижестоящей инстанции, оставив приговор без изменений, а жалобу адвоката без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.

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