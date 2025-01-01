ПГНИУ занял место в десятке вузов России по зарплатам выпускников-юристов Специалисты в среднем зарабатывают по 110 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: ПГНИУ

Согласно исследованию SuperJob, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) вошёл в число лидеров российских вузов по уровню доходов выпускников, получивших юридическую специальность. ПГНИУ с результатом 110 тыс. руб. занял десятую строчку в рейтинге 60 вузов из 39 городов. Год назад Пермский госуниверситет занимал девятое место.

Тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Первое место удерживает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, где средняя зарплата выпускников-юристов составляет 220 тыс. руб. в месяц, что на 10% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова. Выпускники юридических факультетов МГУ зарабатывают в среднем 190 тыс. руб. в месяц, что на 12% выше, чем в предыдущем году.

На третьей строчке расположились Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Их выпускники в среднем получают 160 тыс. руб.

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