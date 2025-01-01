В Соликамском округе Прикамья утонула женщина Поделиться Твитнуть

На реке Боровая в Соликамске утонула женщина. Как сообщили в оперативном штабе Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сообщение о ЧП поступило в ведомство 2 июля в 11:55.

На место инцидента были направлены восемь специалистов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и четыре единицы техники.

В настоящее время ведётся расследование. Выясняются все обстоятельства и причины, приведшие к гибели человека.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах. «Будьте внимательны к себе и своим близким!» — говорится в обращении спасателей.

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