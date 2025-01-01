На пост губернатора Пермского края заявились ещё три претендента Выборы пройдут 12-14 сентября Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

Пермский крайизбирком продолжает принимать документы от лиц, претендующих на пост губернатора региона. Выборы пройдут 12-14 сентября.

Как сообщили в избирательной комиссии, к гонке за кресло главы региона присоединились ещё трое кандидатов:

— Максим Гашев, выдвинутый региональным отделением всероссийской политической партии «Партия за справедливость!» в Пермском крае;

— Александр Зинин, заявивший о себе как о самовыдвиженце;

— Михаил Дьячков, представляющий Коммунистическую партию «Коммунисты России».

Теперь кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего участия в выборах. Независимым кандидатам, кроме того, необходимо предоставить в избирательную комиссию не менее 19 691 подписи избирателей. Все необходимые документы, включая подписи, должны быть переданы в крайизбирком с 25 по 30 июля.

Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет сформирован не позднее 8 августа после всех необходимых проверок.

Напомним, ранее сообщалось, что за пост главы региона решили побороться шесть претендентов. Свои кандидатуры выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров», «Справедливая Россия» и «Новые люди».





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