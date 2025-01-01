Алёна Бронникова ГУФСИН Прикамья прокомментировало информацию о голодовке в колонии особого режима В ведомстве опровергли сообщения о голодовке Поделиться Твитнуть

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В соцсетях Прикамья 2 июля появилась информация о том, что в чусовской исправительной колонии особого режима №35 трое осуждённых официально объявили голодовку. В региональном ГУФСИН «Коммерсантъ-Прикамье» это сообщение опровергли.

«Документов на объявление голодовки от осуждённых в администрацию учреждения не поступало. Пищу осуждённые принимают. Учреждение работает в штатном режиме», — цитирует издание пресс-службу ГУФСИН.

Информация о голодовке была опубликована в группе «Реальная ОНК Пермского края» ВКонтакте. Как уточнялось, поводом для голодовки послужило лишение администрацией колонии и прокуратурой осуждённых прав на замену наказания. В частности, одному из осуждённых было назначено слушание по рассмотрению ходатайства о смягчении наказания, при этом утром на него был составлен рапорт, и слушание перенесли. Ещё двое собирались подавать документы через две недели. Все трое якобы были подвергнуты взысканию в виде 15 суток в ШИЗО.

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