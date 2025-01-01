Пермь принимает Всероссийский форум рабочей молодёжи Событие продлится до 5 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В среду, 2 июля, в Перми начался четырёхдневный XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи. В Молодёжной столице страны собралось 400 человек из более 60 регионов — молодые специалисты, представители профессиональных сообществ, лидеры молодёжных объединений.

Приветственное слово президента РФ Владимира Путина участникам и гостям форума зачитал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. В своём послании глава государства акцентировал внимание на приоритете в совершенствовании качества подготовки инженерных и рабочих кадров, на повышении престижа этих профессий.

«Уверен, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст вам отличную возможность обсудить с известными экспертами и представителями крупных компаний свои перспективные проекты и инициативы», — сказано в послании.

Главной темой форума в этом году является «Человек труда».

«В течение четырёх дней участники будут работать над созданием кода человека труда XXI века, который поможет нашей молодёжи строить успешную карьеру и развивать навыки, необходимые в современном мире», — отметил в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В первый день работы форума состоялся квест «Сокровища Молодёжной столицы», направленный на знакомство с Пермью. Также прошла панельная дискуссия «Человек труда XXI века», где основными темами стали действующие меры поддержки для работающей молодёжи, развитие кадрового потенциала предприятий Прикамья и страны.

Предприятия-партнёры форума организуют на площадке молодёжного центра «Кристалл» различные активности, запланированы экскурсии на ведущие заводы региона. Программой продвижения предприятий среди нового поколения молодёжи займутся активисты Движения Первых. Они также выступят экспертами по популяризации профессий и дадут оценку мерам поддержки работающей молодёжи.

Кроме того, впервые на форуме состоится конкурс профмастерства «Человек труда» и пройдёт конкурс Росмолодёжь.Гранты.

«В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» Росмолодёжь создаёт условия для реализации молодых специалистов и поддерживает их инициативы через грантовые конкурсы, программы стажировок и развитие молодёжных советов на предприятиях. Но главное — мы вместе работаем над формированием стратегии «Человека труда». Форум в Перми станет важным этапом этого процесса. Разработанные здесь решения лягут в основу системной работы по поддержке рабочей молодёжи на всех уровнях», — сообщил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

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