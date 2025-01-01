Строительство новой поликлиники в Кировском районе Перми обойдётся в 838 млн рублей Подрядчиком выбрано ООО «Парма» Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «Парма» возьмёт на себя функции проектировщика и застройщика новой поликлиники в Кировском районе Перми. Об этом сообщили в минстрое региона. Контракт с компанией будет заключён на 838,6 млн руб.

Лечебное учреждение откроется на ул. Светлогорской и сможет принимать до 200 пациентов за смену.

В поликлинике, помимо кабинетов терапевтов и специалистов узкого профиля, будет функционировать женская консультация, отделение физиотерапии, а также помещения для оказания экстренной медицинской помощи с отдельным входом.

Кроме того, для удобства жителей района в поликлинике будет оборудован блок рентгенодиагностики с тремя рабочими местами, кабинеты для флюорографии и маммографии.

В текущем году подрядная организация начнёт разработку необходимой проектной документации. Строительство объекта запланировано в рамках краевой Адресной инвестиционной программы и завершится в 2028 году.

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