С пермячки взыскали моральный вред за кляузы в общедомовом чате Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми местная жительница создала чат с целью дискредитации жены главы ТСЖ. Помимо оскорбительных высказываний, она обвиняла её в незаконных действиях. О происшествии рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.

Жители многоквартирного дома, добавленные в чат, рассчитывали на обсуждение коммунальных вопросов. Однако администратор чата целенаправленно распространяла порочащие сведения о соседке. В частности, утверждалось, что супруга председателя управляющей организации напала на неё, надев ведро на голову и ударив по нему, за что якобы была привлечена к административной ответственности. Обещанное судебное решение так и не было предоставлено. Устав от клеветы, женщина обратилась в судебные органы.

Рассмотрев показания свидетелей и изучив переписку, суд установил, что ответчица распространяла ложную информацию, наносящую ущерб репутации истца. При определении размера компенсации было учтено, что заявительница — педагог, проводящий занятия для детей, чьи родители тоже являются участниками чата, что негативно сказалось на её профессиональной репутации.

С учётом всех обстоятельств, ответчицу обязали выплатить 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. В отношении клеветницы было возбуждено исполнительное производство. После перечисления средств взыскательнице оно было завершено в связи с фактическим исполнением решения суда.

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