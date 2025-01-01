На ночном пожаре в Перми спасены 18 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Минувшей ночью в Перми на ул. Костычева злоумышленник поджёг автомобильную шину, что привело к быстрому задымлению подъезда жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

До прибытия пожарных расчётов четверо жильцов смогли покинуть здание самостоятельно. Прибывшие на место газодымозащитники оперативно эвакуировали из задымленной зоны двух несовершеннолетних и 16 взрослых, используя специальные спасательные устройства.

Благодаря слаженным действиям пожарных никто не пострадал. Возгорание было быстро локализовано и потушено на площади в 1 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 22 сотрудника МЧС и шесть единиц пожарной техники.

Сообщение о пожаре на ул. Костычева поступило в МЧС 3 июля в 02 часа 40 минут, ликвидировать горение удалось в 02 часа 51 минуту.

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