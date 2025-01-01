На пермской телебашне 8 июля включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 8 июля, филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» запустит специальную архитектурно-художественную иллюминацию на главной телевышке региона. Акция посвящается Дню семьи, любви и верности. Световое шоу можно будет увидеть с 23:00 8 июля до 01:00 9 июля.

Напомним, покровителями праздника являются муромский князь Пётр и его супруга Феврония, жившие в XII-XIII веках. Православная церковь 8 июля чтит их память как образец семейной верности и покровителей брака.

Официально День семьи, любви и верности был утверждён указом президента РФ в 2022 году. Этот праздник – напоминание о важности сохранения семейных традиций, духовного и нравственного развития подрастающего поколения, ценности крепких семейных уз, взаимопомощи и заботы.

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